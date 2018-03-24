بالفيديو.. عصابة تسرق المصلين أمام المساجد بطريقة احترافية

تواصل- وكالات:

وثقت كاميرا مراقبة تابعة لأحد المساجد في إحدى مناطق المملكة، حيلة مبتكرة ومنظمة لـ 4 لصوص يقومون بسرقة المصلين خلال دخولهم للصلاة.

وأظهر المقطع المتداول اليوم (السبت) اللصوص الأربعة الظاهرين في المشهد وهم يتجمعون خلف المصلين عند باب المسجد، ليقوموا بعمل حالة من الزحام في مدخله لتجنب اكتشافهم، وينفذوا فعلتهم بسرقة الضحية.

كما أبان المقطع استهداف اللصوص المذكورين لكبار السن، وتنفيذهم لعملية السرقة أكثر من مرة في الوقت نفسه على العديد من المصلين، بطريقة احترافية منظمة، في الوقت الذي لم ينتبهوا فيه لتوثيق كاميرات المراقبة لجريمتهم.