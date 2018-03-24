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مقتل 14 حوثيًا وإصابة 17 في البيضاء

مقتل 14 حوثيًا وإصابة 17 في البيضاء
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تواصل- وكالات:

أعلن الموقع الرسمي التابع للجيش اليمني، اليوم السبت، مقتل وإصابة أكثر من 30 عنصرًا من ميليشيا “الحوثي” في معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني شرقي محافظة البيضاء.

وقالت مصادر ميدانية في تصريحات لـ”سبتمبر نت”، إن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية من جهة وبين الميليشيا الحوثية من جهة أخرى في المناطق الواقعة بين مديريتي ناطع، والملاجم.

وبحسب المصادر، فإن المعارك تركزت في منطقة فضحة، وغربي جبلي الظهر، والقرحا وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 حوثيًا وإصابة 17 آخرين.

وفي نفس السياق، دارت معارك بين المقاومة الشعبية والميليشيا الحوثية في جبل ملح، ومناطق حنكة، ونظرة، والجماجم، والحيد، في آل حميقان، بمديرية الزاهر.

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