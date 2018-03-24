«الفالح»: المواطنون الأمريكيون لديهم فرصة تملّك أسهم بـ«أرامكو»

تواصل – وكالات:

أعلن وزير الطاقة، خالد الفالح، أن المواطنين الأمريكيين لديهم الفرصة في تملك أسهم شركة النفط السعودية (أرامكو).

وأوضح الفالح، خلال كلمة أمام معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، اليوم السبت: “بعض المستثمرين كانوا بطيئين في القبول بخطة الإصلاح التي اقترحها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ لأنهم يركزون على الأرباح. سنضطر لمواجهة ذلك عندما ندرج أرامكو، ونجري محادثات حول حجم الأموال التي ستمنح للمستثمرين”.

وأوضحت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية، أن تصريحات الفالح كصدى لتصريحات أدلى بها وزير المالية محمد الجدعان، الذي فنَّد تقريراً في وقت سابق من الأسبوع بأن البلاد ستطرح الأسهم فقط في بورصتها المحلية.

وكان الجدعان قال لتليفزيون “بلومبيرج”، “نحن نقيّم الأسواق الدولية: نيويورك، لندن، هونج كونج ومن الواضح أن السوق الرئيس هو السعودية؛ لذلك لم يتم اتخاذ أي قرار”.

ويمثل الاكتتاب العام الأولي لأسهم أرامكو حجر الزاوية في خطة الإصلاح التي أطلق عليها الأمير محمد اسم رؤية 2030 لتحويل الاقتصاد والمجتمع في البلاد.

ونوه بأن ولي العهد سيوقع 7 صفقات خلال زيارته لبوسطن، السبت، تغطي الطاقة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والأطراف الصناعية.