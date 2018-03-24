«الخدمة المدنية» تدعو الخريجين للتقدم على شغل 1239 وظيفة إدارية غداً

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية، بدءَ استقبال طلبات الخريجين الراغبين في التقدم لشغل 1239 وظيفة “رجالية” مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام “الإدارية” عبر منظومة جدارة غداً.

وكتب حمد المنيف، ‏‏‏المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “تبدأ وزارة الخدمة المدنية صباح غد الأحد في استقبال طلبات الخريجين الراغبين في التقدم لشغل (1239) وظيفة “رجالية” مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام “الإدارية” عبر منظومة جدارة وذلك في أول إعلاناتها الوظيفية للجهات غير الممكنة من شغل وظائفها”.

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