جدة.. إحباط 6 محاولات لتهريب «الشبو» المخدر عبر طرق مبتكرة

تواصل – جدة:

تمكن جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مؤخراً؛ من إحباط 6 محاولات لتهريب كمية من مادة “الشبو” المخدرة بلغ وزنها 6،497 كجم، عُثر عليها مُخبأة في الحقائب الخاصة بالمسافرين، بحيل وطرق مبتكرة.

وقال بندر الرحيلي مدير عام جمرك المطار إنه تم ضبط هذه الكمية من الممنوعات من خلال ستة محاولات لتهريبها، ففي المحاولة الأولى اشتبه المراقب الجمركي بحقيبة الملابس الخاصة بأحد الركاب، وبتفتيشها عُثر بداخلها على كمية من مادة “الشبو” بلغت 1،879 كجم كانت مخبأة داخل حافظة معدنية داخل الحقيبة، بينما تم ضبط كمية أخرى بنفس طريقة التهريب بلغت 1،265 كجم.

كما تم ضبط محاولتين بطريقة مشابهة للسابقة حيث بلغت الكمية 1331 جراماً، حيث كانت مُخبأة داخل مقبض اليد ومواسير السحب الخاصة بالحقيبة، وفي المحاولة الخامسة تم ضبط 988 جراماً، مُخبأة داخل قاعدة وعاء طبخ عُثر عليه داخل حقيبة أحد المسافرين.

فيما بلغت الكمية بالمحاولة الأخيرة 1،033 جرام عُثر عليها مُخبأة داخل حقيبة شخصية بعد استحداث قاعدة لها لغرض التهريب، مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المضبوطات.