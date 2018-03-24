«أم» تلجأ إلى مواقع التواصل للبحث عن ابنتها الهاربة

تواصل- فريق التحرير:

لجأت إحدى الأمهات إلى وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن ابنتها “طيف” المختفية منذ نحو 4 أشهر، وقالت السيدة حنان السلامي “أم طيف”، في مداخلة هاتفية مع برنامج “سيدتي” على “روتانا خليجية”، إن السبب في عدم قدرتها على حضانة أبنائها هو عدم وجود أوراق ثبوتية، فضلاً عن عدم امتلاكها لسكن ودخل مستقل.

ودشَّن نشطاء مواقع التواصل وسماً تحت عنوان “أنقذوا طيف”، للبحث عنها بعد هروبها، ومن جانبه، قال الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي: إن البحث جارٍ عن طيف، لافتاً إلى أنه بالتحقق من القضية المتداولة على مواقع التواصل تبين أن والد الفتاة سبق وأن أبلغ مركز شرطة صفوى بمحافظة القطيف عن تغيب ابنته، وتم ضبط البلاغ، واستكمال إجراءات الاستدلال والتحقق الأولية، واتضح وجود مشاكل عائلية.

وأكد العقيد الرقيطي أنه تمت إحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة، وإشعار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحكم الاختصاص، لافتاً إلى أن القضية محل اهتمام ومتابعة الجهات المعنية.