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جراء موجة الغبار.. تصادم 3 شاحنات ومركبة صغيرة شرق طريف

جراء موجة الغبار.. تصادم 3 شاحنات ومركبة صغيرة شرق طريف
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تواصل – طريف:

تعرضت، مساء اليوم (السبت) ثلاث شاحنات ومركبة صغيرة لحادث تصادم شرقي محافظة طريف على الطريق الدولي بين مدينتي طريف وعرعر.

وقد باشرت الحادث دوريات أمن الطرق وسيارات الهلال الأحمر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طريف العام.

ووقع الحادث نتيجة موجة الغبار والرياح والتي وصلت سرعتها إلى أكثر من 55كم/ساعة، وتسببت في شبه انعدام للرؤية الأفقية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من رياح نشطة وموجة غبارية واسعة وأتربة مثارة تتعرض لها المنطقة الشمالية عامة، تشمل تبوك والحدود الشمالية وطريف والقريات وعرعر، وكذلك الجوف وشمال حائل ورفحاء، موضحة أنها ستتواصل خلال ما تبقى من ساعات النهار. حسب “عكاظ”

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