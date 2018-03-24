انتبه.. 6 علامات تُنبئ بقرب إصابتك بأمراض القلب

تواصل – وكالات:

هل تعلم أن هناك 6 علامات غير عادية قد تصيب الجسد تشير إلى إصابة صاحبها بأمراض القلب، وقرب دخوله مرحلة الإصابة بالنوبات القلبية المفاجئة، والتي تسبب الوفاة غالباً؟

لا نقصد دفعك إلى القلق، لكننا نوردها لك هنا، كما حددها كبير المحاضرين في جامعة لانكستر، آدم تايلور، ونقلتها عنه صحسفة “ديلي ميل” البريطانية، وذلك من باب الأخذ بالأسباب، ومن منطلق الأمر النبوي الكريم بالتداوي وعدم الاستهانة بأمراض الجسد وعوارضها.

1- شحمة الأذن المجعدة:

من بين العلامات الخارجية المرئية التي قد تدل بشكل مبكر على الإصابة بأمراض القلب، هي التجاعيد الظاهرة على شحمة الأذن والتي تسمى “علامة فرانك”، والتي وصفها لأول مرة الطبيب الأمريكي، ساندرز فرانك.

وقد أظهرت الدراسات أن هناك ارتباطا بنسبة 40% بين هذه الميزة في الأذن وزيادة خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وهو مرض تتراكم فيه اللويحات داخل الشرايين، إلا أنه من غير الواضح سبب هذا الارتباط حتى الآن.

2- نتوءات دهنية:

قد تكون النتوءات الصفراء الدهنية المعروفة باسم “زانثوماس” والتي تظهر على المرفقين والركبتين والأرداف والجفون، إحدى المؤشرات الخارجية المرتبطة بالإصابة بأمراض القلب، وتشاهد عادة الأورام الزانثومية في الأشخاص المصابين بمرض وراثي يسمى “familial hypercholesterolemia”.

ولدى الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة مستويات عالية بشكل استثنائي من الكوليسترول الدهني منخفض الكثافة، ما يسمى بـ”الكوليسترول السيئ”، ومستوياته مرتفعة لدرجة أنها تترسب في الجلد، كما أن هذه الرواسب الدهنية يمكن أن تترسب في الشرايين التي تتصل بالقلب.

3- أظافر اليدين:

تشهد أظافر اليدين في هذه الحالة تغيرا حيث تصبح أكثر كثافة وأكثر اتساعاً، وذلك بسبب إنتاج المزيد من الأنسجة، وعادة ما يكون التغيير غير مؤلم ويحدث في كلتا اليدين، وهذا التغيير يشير إلى مشاكل في القلب لأن الدم المؤكسج لا يصل إلى الأصابع بشكل صحيح، وبالتالي تنتج الخلايا “عاملا” يعزز النمو في محاولة لتصحيح المشكلة.

4- هالة حول القزحية:

يمكن أيضا رؤية رواسب الدهون في العين، في شكل هالة رمادية حول الجزء الخارجية من القزحية، الجزء الملون من العين.

وتسمى هذه الحالة “arcus senilis”، وتصيب حوالي 45% من الذين تجاوزوا سن الأربعين، وترتفع النسبة إلى حوالي 70% لدى الذين تفوق أعمارهم سن الستين.

وقد تبين أن وجود هذه الحلقة الدهنية يرتبط ببعض عوامل الخطر لمرض القلب التاجي.

5- اللثة الملتهبة وفقدان الأسنان:

يمكن أن تكون حالة صحة فمك أيضا مؤشرا جيدا لحالة صحة القلب والأوعية الدموية.

فالفم مليء بالبكتيريا، سواء كانت جيدة أو سيئة. ويمكن للبكتيريا “السيئة” دخول مجرى الدم من الفم وتسبب التهاب في الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقد أظهرت الدراسات أن فقدان الأسنان واللثة الملتهبة هي علامات لأمراض القلب.

6- شفاه زرقاء:

عادة ما تكون الشفاه حمراء، ولكن يمكن أن تأخذ لونا يميل إلى الأزرق في الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب، وذلك بسبب فشل نظام القلب والأوعية الدموية لتوصيل الدم بالأكسجين إلى الأنسجة.

والجدير بالذكر أنه يمكن أن تصبح الشفاه زرقاء بسبب البرد الشديد، أو نقص مؤقت في الأكسجين، وهي مشاكل يمكن حلها بسرعة.

كما يمكن للأعراض الخمسة الأخرى، المذكورة أعلاه، أن يكون لها سبب حميد أيضا. ولكن إذا كنت قلقاً بشأن هذه العلامات، فيجب عليك الاتصال بالطبيب العام أو غيره من أخصائيي الرعاية الصحية للحصول على رأي خبير.