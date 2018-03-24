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أمانة نجران تحل أزمة الاختناقات المرورية بإلغاء الإشارات الضوئية

أمانة نجران تحل أزمة الاختناقات المرورية بإلغاء الإشارات الضوئية
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تواصل – واس:

استبدلت أمانة نجران بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة عددا من الإشارات المرورية على طريق الملك سعود بدوارات آمنة، وذلك لتسهيل الحركة المرورية وفك الاختناقات بشوارع المدينة.

وأوضح أمين المنطقة المهندس فارس بن مياح الشفق، أن ذلك يأتي ضمن مبادرات الأمانة الرامية إلى الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق وفك الاختناقات المرورية الحاصلة في مدينة نجران وتحقيق انسيابية ومرونة في الحركة نظرا للكثافات المرورية والازدحام الذي يصل في بعض الأوقات إلى حد التكدس والاختناق, مشيراً إلى أن الأمانة قامت بإعداد دراسات ميدانية وعمل مخططات حسب المعايير الهندسية والمواصفات الفنية الخاصة بوزارة الشئون البلدية والقروية بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة على ضوئها تم إلغاء إشارة تقاطع طريق الملك سعود مع شارع حمزة بن عبدالمطلب، وإشارة تقاطع شارع الملك سلمان مع طريق الملك سعود واستبدالها بعدد ثلاثة بدوارات أمنة اثنان منها مزدوجة والثالث مفرد.

من جانبه بين وكيل الأمين التعمير والمشاريع المهندس علي حرفش، أن خطة عمل المشروع شملت عمل دوران آمن مفرد يشمل فتحة دوران واحدة ما بين إشارة شارع الملك سلمان وإشارة طريق الملك عبدالعزيز، وعمل دوران آمن مزدوج يشمل فتحتين دوران ما بين إشارة تقاطع شارع حمزة بن عبدالمطلب وإشارة تقاطع شارع الملك سلمان مع طريق الملك سعود ،وعمل دوران آمن مزدوج يشمل فتحتين دوران ما بين إشارة تقاطع شارع حمزة ونفق شارع الأمير متعب مع طريق الملك سعود.

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