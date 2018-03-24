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«البيئة»: لا إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور

«البيئة»: لا إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور
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تواصل – واس:

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل إي إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.

وأوضحت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 11767 عينة، جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 164حالة، في حين جرى التخلص من 524796 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تلقيها استفسارين خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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