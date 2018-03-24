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تغيير مسمى فروع وزارة الزراعة

تغيير مسمى فروع وزارة الزراعة
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تواصل – الرياض:

أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم السبت، قرارًا بتغيير مسمى الإدارات العامة للزراعة في المناطق إلى الإدارات العامة لفروع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وإعادة هيكلتها.

وأوضح وكيل الوزارة للتخطيط والميزانية، عبدالرحمن بن محمد الزغيبي، في تصريح صحفي، أنَّ القرار يأتي تماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة؛ لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وتوحيدًا لتمثيل وزارة البيئة والمياه والزراعة في المناطق، ولرفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الفاعلية والتكامل بين قطاعات الوزارة الثلاثة.

وأشار الزغيبي إلى أنَّ القرار يساعد على تركيز دور قطاع توزيع المياه في المناطق الذي تشرف عليه شركة المياه الوطنية، والمتمثل في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمستفيدين.

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