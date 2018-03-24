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تخصيص أماكن للصلاة على متن الطائرات

تخصيص أماكن للصلاة على متن الطائرات
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تواصل – متابعات:

استجابة لطلب العديد من العملاء في الدول ذات الأغلبية المسلمة، قامت كبرى الشركات المصنعة للطائرات بتخصيص أماكن خاصة للمصلين، إذ لم يعد من الصعب إيجاد أماكن خاصة للمصلين الذين كانوا يجدون معاناة تأدية صلاتهم وبالخصوص في الرحلات الطويلة.

وبحسب صحيفة «البيان»، فإن أماكن الصلاة على الطائرات أصبحت هي العنوان الأبرز في الحملات الترويجية لدى العديد من الناقلات في المنطقة، حيث تقول طيران الإمارات: إن لديها مناطق أكبر في الطائرات يمكن عزلها للمسافرين الذين يرغبون في أداء الصلاة.

وتقوم الخطوط الجوية السعودية بالإعلان عن غرف الصلاة على متنها كنقطة بيع رئيسية لركابها، وقامت بالاستغناء عن 9 مقاعد على متن طائراتها لتوفير مساحة للمصلى، كما حرصت أن تتضمن خدماتها الجوية باقة من الخدمات التي تتواكب مع هذه الأجواء الإيمانية.

وتقول «طيران الاتحاد»: إن «لدينا مناطق خاصة للصلاة على متن طائرات (A380) ويمكن حجزها وهي مجهزة بمقياس إلكتروني لتحديد القبلة في الوقت الحقيقي بناء على موقع واتجاه الطائرة».

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