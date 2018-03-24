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في مزاد علني.. 6 ملايين ريال من بيع معدات ثقيلة وشاحنات «معن الصانع»

في مزاد علني.. 6 ملايين ريال من بيع معدات ثقيلة وشاحنات «معن الصانع»
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تواصل – الرياض:

بيعت أكثر من 180 شاحنة وحافلة وسيارة ومعدة ثقيلة خلال اليوم الثالث لمزاد بيع الأملاك التجارية لرجل الأعمال معن الصانع، بحضور مئات الأشخاص من مالكي المؤسسات والمستثمرين المحليين وملاك معارض السيارات في مختلف مناطق المملكة.

وذكرت مصادر بـ “مجموعة إتقان” المنظمة للمزاد بحسب “الوطن”، أنه تم رصد أكثر من ستة ملايين ريال خلال اليوم الثالث للمزاد، وكانت المزايدة الأولية على المعدات الثقيلة ومن ثم الشاحنات والسيارات والحافلات ومقطورات متعددة.

وأضافت أنه سيتم طرح السيراميك والرخام والخزف والأثاث في المرحلة الثانية للمزاد بعد تحديد موعد البدء فيها من الجهات المعنية، وطرح المستودعات والمصانع في مراحل قادمة بعد إعلانها وتعميدها من المحكمة، فيما سيتم لاحقاً طرح الأملاك الخاصة للصانع، والتي تشمل العقارات وعدداً من المركبات والممتلكات الخاصة.

يُذكر أن حصيلة المزاد، الذي أسندته محكمة التنفيذ إلى تكتل “إتقان العقارية”، ستُستخدم لسداد ديون رجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد للتجارة والاستثمار والخدمات ‏المالية، والمقدرة ‏بنحو 16 مليار ريال.

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