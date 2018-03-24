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سعودي يفحِّط عند إشارة مرورية بالكويت.. ويصدم سيارة

سعودي يفحِّط عند إشارة مرورية بالكويت.. ويصدم سيارة
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تواصل – وكالات:

أعلنت الجهات الأمنية في الكويت بحثها عن ”مُفحِّط ” سعودي ترك سيارته في منطقة الصباحية، إثر اصطدامه بسيارة مواطنة كويتية عند إحدى الإشارات الضوئية أثناء ممارسة التفحيط ووثقت فعله الكاميرات الموجودة في المكان.

وقالت وسائل إعلام كويتية إن قائد السيارة كان يمارس التفحيط على أحد التقاطعات في منطقة الصباحية ووثقته كاميرات المارة، غير آبه بالمارّة الذين كانت تفتح الإشارة أمامهم مرات عدة، ولا يستطيعون العبور خشية تعرّضهم للأذى.

وأضافت أن من بين السيارات المتوقفة في انتظار أن يسمح لهم المستهتر بالمرور سيارة تقودها مواطنة كويتية كانت تقف في الصفوف الأمامية.

وأوضحت أن المتهور فقد السيطرة على مقود سيارته، فاصطدم بسيارة المواطنة وأصابها بحالة من الرعب والذعر، ثم ترجّل وهرب جرياً على الأقدام، وتمكّن عدد من المارّة من تصويره وهو يستهتر، ثم صوّروه وهو يركض هارباً من المكان حتى اختفى بين المنازل.

وأشارت إلى أن المارّة أبلغوا عمليات وزارة الداخلية فانتقل إلى الموقع رجال مرور الأحمدي ورجال الأمن العام، وتبين أن السيارة تحمل لوحات سعودية، حيث تمّ سحبها والتحفّظ عليها وجارٍ البحث عن قائدها الهارب، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لما ارتكبه من تحدٍّ للقانون واصطدامه بسيارة المواطنة.

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