20 ألف طفل مصاب بـ «متلازمة داون» في المملكة

وأضاف الدعجم، أن متلازمة داون عبارة عن اضطراب خلقي ينتج عن وجود كروموسوم زائد في خلايا الجسم، ونسبة 50% من المصابين بالمرض يتعرضون لعيوب قلب خلقية، وبنسب متفاوتة هناك عيوب مصاحبة أيضا كعيوب السمع والمعدة والعمود الفقري العنقي.

وأكد في كلمة له خلال فعالية “اليوم التوعوي لمتلازمة داون” التي نظمتها مدينة الملك فهد الطبية في بهو المستشفى الرئيسي، ضرورة متابعة أطفال متلازمة داون كل 6 أشهر على الأقل، كونهم معرضين لعدة مخاطر صحية.