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20 ألف طفل مصاب بـ «متلازمة داون» في المملكة

20 ألف طفل مصاب بـ «متلازمة داون» في المملكة
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تواصل – وكالات:

قال الدكتور خالد الدعجم، استشاري طب الأطفال بمدينة الملك فهد الطبية، إن أحدث الإحصائيات تؤكد وجود أكثر من 20 ألف مصاب بمتلازمة داون في المملكة لمن هم أقل من 17 سنة، فيما الإحصائية العالمية تؤكد إصابة طفل بين كل 800 ولادة.

وأضاف الدعجم، أن متلازمة داون عبارة عن اضطراب خلقي ينتج عن وجود كروموسوم زائد في خلايا الجسم، ونسبة 50% من المصابين بالمرض يتعرضون لعيوب قلب خلقية، وبنسب متفاوتة هناك عيوب مصاحبة أيضا كعيوب السمع والمعدة والعمود الفقري العنقي.

وأكد في كلمة له خلال فعالية “اليوم التوعوي لمتلازمة داون” التي نظمتها مدينة الملك فهد الطبية في بهو المستشفى الرئيسي، ضرورة متابعة أطفال متلازمة داون كل 6 أشهر على الأقل، كونهم معرضين لعدة مخاطر صحية.

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