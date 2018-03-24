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تكريم مواطنتين.. الأولى تبرعت بكبدها لزوجها.. والأخرى أهدت أمها كُليتها

تكريم مواطنتين.. الأولى تبرعت بكبدها لزوجها.. والأخرى أهدت أمها كُليتها
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تواصل – حائل

كرمت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الشملي في منطقة حائل، مواطنتين تبرعتا بأعضائهما لإنقاذ حياة قريبين لهما.

وتبرعت المواطنة سلمى لافي العنزي بجزء من كبدها لزوجها؛ لتنهي معاناته مع المرض لسنوات طوال.

فيما بادرت منى بنت عواد العنزي، خلال الأيام الأولى من زواجها، بالتبرع بكليتها لوالدتها؛ لتنهي مرضها المزمن.

وصرح رئيس لجنة التنمية أحمد الشامان، بحسب “عكاظ”، “ما قامت به سلمى ومنى من مواقف إنسانية تتجلى فيها كل صفات التضحية والتراحم، كان لزاماً علينا أن نحتفي بهما؛ كونهما قدوة ومثلاً للفتاة السعودية”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منح الفتاتين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، لقاء عملهما الإنساني.

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