توقعات بـ«نشاط مطري» نهاية الأسبوع على هذه المناطق

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توقَّع علي الحربي، رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، أن تبدأ من نهاية هذا الأسبوع، وبحول الله، بوادرُ نشاط مطري وحالات جوية تشمل أجزاء واسعة من المملكة.

وقال الحربي في تغريدات له عبر “تويتر” “ابتداء هذا النشاط المطري سيكون للمرتفعات الجبلية من الجنوبية الغربية وحتى تبوك وتتوسع أكثر بأمر الله لتشمل الشمالية وحايل والقصيم وغرب الرياض وشرق المرتفعات”.

وتابع قائلاً: “هناك تلميحات من النماذج العددية بفترة خصب تعم بأمر الله أرجاء واسعة من المملكة، تبدأ بوادرها من منتصف الأسبوع المقبل وهي تعتبر توقعات متوسطة المدى “.

واختتم تغريدته قائلاً “وسنتابع معكم تحديثات النماذج حول هذا النشاط المتوقع، ونسأل الله أن يغيث البلاد والعباد”.