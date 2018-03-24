توقعات بـ«نشاط مطري» نهاية الأسبوع على هذه المناطق

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

وافد يقذف فتاة.. نفِّذي ما أريد وإلا سأفضحك

وافد يقذف فتاة.. نفِّذي ما أريد وإلا سأفضحك

منزل مهجور في محايل يتحول إلى «وكر للرذيلة».. هكذا أوقعتهم الشرطة

منزل مهجور في محايل يتحول إلى «وكر للرذيلة».. هكذا أوقعتهم الشرطة

رجال مرور بالزي السوداني في الأحساء.. تعرف على مهمتهم

رجال مرور بالزي السوداني في الأحساء.. تعرف على مهمتهم

توقعات برياح شديدة تسبب انعدام الرؤية على هذه المناطق

توقعات برياح شديدة تسبب انعدام الرؤية على هذه المناطق

توقعات بـ«نشاط مطري» نهاية الأسبوع على هذه المناطق

توقعات بـ«نشاط مطري» نهاية الأسبوع على هذه المناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

توقَّع علي الحربي، رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، أن تبدأ من نهاية هذا الأسبوع، وبحول الله، بوادرُ نشاط مطري وحالات جوية تشمل أجزاء واسعة من المملكة.

وقال الحربي في تغريدات له عبر “تويتر” “ابتداء هذا النشاط المطري سيكون للمرتفعات الجبلية من الجنوبية الغربية وحتى تبوك وتتوسع أكثر بأمر الله لتشمل الشمالية وحايل والقصيم وغرب الرياض وشرق المرتفعات”.

وتابع قائلاً: “هناك تلميحات من النماذج العددية بفترة خصب تعم بأمر الله أرجاء واسعة من المملكة، تبدأ بوادرها من منتصف الأسبوع المقبل وهي تعتبر توقعات متوسطة المدى “.

واختتم تغريدته قائلاً “وسنتابع معكم تحديثات النماذج حول هذا النشاط المتوقع، ونسأل الله أن يغيث البلاد والعباد”.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تفاعلاً مع بيان «الأرصاد».. خبراء الطقس يضعون خطة لعلاج التوقعات المغلوطة

تفاعلاً مع بيان «الأرصاد».. خبراء الطقس يضعون خطة لعلاج التوقعات المغلوطة

طقس الخميس.. توقعات بأمطار رعدية على عدة مناطق

طقس الخميس.. توقعات بأمطار رعدية على عدة مناطق

توقعات بأمطار وارتفاع تدريجي للحرارة أبرز ملامح ربيع 2018

توقعات بأمطار وارتفاع تدريجي للحرارة أبرز ملامح ربيع 2018

«الأرصاد» تتوقع: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحجب الرؤية على عدة مناطق

«الأرصاد» تتوقع: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحجب الرؤية على عدة مناطق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل
تقارير وحوارات

مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل

المزيد
وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎
تقارير وحوارات

وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎

المزيد
كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟
اقتصادية

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

المزيد
سمكة تحاول الطيران!
مقالات

سمكة تحاول الطيران!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>