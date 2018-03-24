منزل مهجور في محايل يتحول إلى «وكر للرذيلة».. هكذا أوقعتهم الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة محايل، من الإيقاع بثلاثة وافدين (رجل وامرأتين)، حولوا منزلا مهجورا لوكر لممارسة الرذيلة وتعاطي المسكرات والمخدرات.

وقالت مصادر مطلعة إن معلومات السلطات الأمنية أكدت تردد عدد من الأشخاص على منزل مهجور بقرية المقاعد بمحايل، لافتة إلى أنه بالتحري تبين أنه يتم استخدام المنزل في أغراض مشبوهة.

وأوضحت أنه تم مداهمة المنزل والقبض على ثلاثة وافدين، رجل وامرأتين، وعُثر على قطعتين من مادة الحشيش، وحزمتَيْن من نبات القات المحظور. وأشارت إلى أنه تم توقيف الثلاثة وإحالتهم بمضبوطاتهم إلى إدارة مكافحة المخدرات بحكم الاختصاص.