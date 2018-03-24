مقاطع فيديو توقع بقائدي سيارتين عكسا السير بالقريات

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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محافظة القريات من ضبط قائدي مركبتين عكسا الاتجاه وارتكبا مجموعة من المخالفات وتم تسليمهم لإدارة مرور القريات.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أن ذلك جاء بعد انتشار مقاطع الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي عن قيام قائدي المركبتين بعكس الاتجاه وارتكاب مجموعة من المخالفات وتعرض سالكي شارع المدينة بمحافظة القريات للخطر.

وشدد على أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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