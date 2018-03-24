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قمة نادرة بين الكوريتين الأسبوع المقبل

قمة نادرة بين الكوريتين الأسبوع المقبل
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تواصل – وكالات:

وافقت كوريا الشمالية اليوم على عقد محادثات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل مع كوريا الجنوبية لمناقشة المسائل اللوجستية من أجل “عقد قمة نادرة بين الكوريتين”، بحسب ما ذكرت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية. حسب “الإخبارية”

وسترسل كل من الكوريتين وفدًا يضم ثلاثة أعضاء إلى قرية بانمونجوم الحدودية الخميس؛ لإجراء محادثات تهدف إلى تمهيد الطريق لعقد قمة بين الكوريتين في شهر أبريل المقبل، وفق ما أوضحت الوزارة.

واقترحت سيئول أن تتم المحادثات في جناح التوحيد الموجود في الجزء الشمالي من بانمونجوم.

والقمة المقررة بين الكوريتين في أواخر أبريل، قد يعقبها اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وجهاً لوجه.

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