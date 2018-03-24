25 ألف وحدة سكنية جديدة شمال الرياض

تواصل – الرياض:

أرست الهيئة العامة للاستثمار رخصة اتحاد شراكة «كونسورتيوم» الذي يتألف من رجال أعمال أمريكيين وسعوديين، بهدف بناء مشروع عقاري متعدد الاستخدامات بمبالغ ضخمة على مساحة 9.75 ملايين متر مربع في العاصمة الرياض.

وصرح «كونسورتيوم جلوبال بيزنس فنتشرز» ومقره شيكاجو الأمريكية، أمس، أنه يخطط لبناء ما يصل إلى 25 ألف وحدة سكنية، ومساحة تجارية تبلغ مليون قدم مربعة في 3 مواقع شمالي الرياض. حسب “الوطن”

إلى ذلك تسعى الحكومة إلى عقد شراكات مع مستثمرين عالميين للمشاركة في البرامج المشتركة بين القطاعين العام والخاص، ضمن رؤية 2030.