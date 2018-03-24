رجال مرور بالزي السوداني في الأحساء.. تعرف على مهمتهم

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تواصل – فريق التحرير:

شنت الإدارة العامة للمرور بمحافظة الأحساء حملة لضبط وملاحقة الدراجات النارية المخالفة، شهدت ارتداء رجال المرور “السري” أزياء عربية لمحاولة التخفي لضبط المخالفين.

وذكرت مصادر، إن رجال المرور ارتدوا أزياء سودانية وأخرى لجنسيات عربية لملاحقة الدراجات المخالفة في مدن وقرى الأحساء، لافتة إلى أن الحملة حققت نجاحا، وشهدت ضبط 24 دراجة نارية، تم نقلها إلى حجز المرور في المنطقة الصناعية غرب حي محاسن بمدينة المبرز، وفقا لـ”الوطن”.

وقالت المصادر إن الحملة مستمرة حتى القضاء كلياً على الدراجات النارية المخالفة، ومصادرتها وإتلافها، مشيرة إلى أنه من بين المخالفات، السير دون لوحات على الدراجة، والإزعاج، والسير في كتل جماعية، وعدم ارتداء الخوذة، وعدم توافر رخصة قيادة دراجة.

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