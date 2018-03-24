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تحذير.. عصائر الفواكه «قاتلة» في هذه الحالة

تحذير.. عصائر الفواكه «قاتلة» في هذه الحالة
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تواصل – متابعات:

حذّر علماء أمريكيون من تناول عصائر الفاكهة وخاصة لمن تجاوزت أعمارهم 45 عاما، لما تحمله من أخطار قاتلة.

وتوصل علماء جامعة غيموري في الولايات المتحدة إلى أن استهلاك المشروبات المحلّاة، بما في ذلك عصائر الفاكهة، يزيد من خطر الوفاة المبكرة لدى البالغين ممن تزيد أعمارهم على 45 عاما، بحسب البيان الصحفي الذي نشروه في “EurekAlert”.

وشملت الدراسة التي قام بها الباحثون 18 ألف شخص، وتم تقييم مستوى استهلاك المشروبات والمواد الغذائية عالية السكر بما في ذلك المياه الغازية والعصائر والحلويات ووجبات الإفطار الحلوة.

وبحسب “روسيا اليوم”، فقد تمت مراقبة المشاركين لمدة 6 سنوات، وفي حالة وفاة أحد المتطوعين المشاركين في الدراسة، تم الكشف عن السبب المحتمل للوفاة بما في ذلك النوبات القلبية والاضطرابات الأخرى في الجهاز الوعائي القلبي. كما أخذت في الاعتبار العوامل المحتملة الأخرى التي تؤثر على معدل الوفيات مثل مستوى الدخل والتدخين والنشاط البدني.

واتضح في نهاية الدراسة أن نسبة وفاة الذين شربوا حوالي لترا واحدا من المشروبات الحلوة في اليوم، ارتفعت للضعف، وتوفوا بمرض الشريان التاجي، مقارنة بالذين استهلكوا أقل من 30 ميلليلترا من هذه المشروبات في اليوم، علما أن الأطعمة الأخرى التي تحتوي على السكر لم تزد من خطر الوفاة المبكرة.

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