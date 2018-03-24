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المملكة تدعم اليمن بـ 11 مليار دولار خلال 3 أعوام
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تواصل – متابعات:

قال سفير المملكة في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، إن المملكة ملتزمة بتقديم الدعم الإغاثي والتنموي للأشقاء في اليمن.
وأضاف في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان إن التحالف الداعم للشرعية في اليمن أعلن أخيرا إطلاق خطة العمليات الإنسانية الشاملة لليمن، والتزمت دول التحالف بتقديم 5.1 مليار دولار لصالح الشعب اليمني.

وبين أن المملكة أودعت ملياري دولار أمريكي في البنك المركزي اليمني، دعما للعملة اليمنية. وأشار إلى أن ما قدمته المملكة لليمن من دعم حكومي وإغاثي وتنموي خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ نحو 11 مليار دولار أمريكي.

وأوضح أن قرار المجلس في دورة سبتمبر الماضي القاضي بمواصلة تقديم الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية اليمنية المستقلة للتحقيق، والطلب من المفوض السامي تشكيل فريق من الخبراء الدوليين والإقليميين للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، يعطي إشارة لاصطفاف المجتمع الدولي في مواجهة ميليشيات الحوثي واعتداءاتها المستمرة وزعزعتها للأمن الإقليمي والدولي.

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