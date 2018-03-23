اللحظات الأخيرة في حياة ضحية الإرهاب بـ«سيهات»

تواصل – الرياض:

روى مشبب القحطاني ابن الفقيد علي بن عبدالله القحطاني، اللحظات الأخيرة في حياة والده بمدينة سيهات بمحافظة القطيف، قائلاً: “إن والده ذهب صباح الخميس إلى المزرعة ليتفقد المسجد الذي بناه فيها حيث تعرض مؤخراً لتخريب، فأراد أن يعيد صيانته، لكنه سمع صوتاً مجهولاً فتتبعه حتى وجد عصابة مسلحة مختبئة. هاجمه عناصرها، فدافع عن نفسه وحيداً بشجاعة، وأصابهم لكنهم قتلوه بأسلحتهم”.

وتابع مشبب: “والدي الذي يبلغ من العمر 68 عاماً معتاد على العودة إلى المنزل ظهراً بعد تفقد المزرعة، لكنه تأخر في ذاك اليوم، فقلقنا عليه وذهبنا إلى المزرعة لنشاهد جثمانه على الأرض، مفارقاً الحياة بطلقات نارية”.

وأضاف أن والده خدم وطنه في الجهات الأمنية 33 عاماً حتى اغتالته الفئة الضالة شهيداً مدافعاً عن بلده، وقد تمت الصلاة عليه الجمعة في مسجد الفرقان و دفنه عصراً في الدمام، وفقا للعربية نت.

وكان المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي قد أوضح أن الجهات الأمنية باشرت بلاغا من مواطن ثلاثيني عن خروج والده من المنزل قاصدا مزرعته الكائنة بمدينة سيهات وتأخر عن العودة لمنزله.

وأشار الرقيطي إلى “إنهم بعد قيامهم بالتحقق من مزرعته عثروا عليه وقد فارق الحياة إثر تعرضه لعدة طلقات نارية، حيث تم تنفيذ إجراءات الضبط الجنائي للجريمة للكشف عن ملابساتها”.