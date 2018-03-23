الجيش اليمني يتوعد مليشيا الحوثي بمفاجآت في معركة «الجوف»

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توعد الجيش اليمني، أمس الجمعة، المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، بمفاجآت خلال معركة تحرير محافظة الجوف، شمالي شرق اليمن، وذلك تزامنا مع التقدم الميداني المستمر الذي يحققه هناك، بإسناد من التحالف العربي.

وأوضح قائد اللواء 22 مشاة العميد عبده المخلافي، إن الأيام المقبلة، سوف تكون مليئة بالمفاجآت والانتصارات الكبيرة”، واصفا التقدم الذي حققه الجيش الوطني في مديرية برط العنان بـ”الكبير والاستراتيجي”، نظرا لمحاذاة هذه المديرية في الجوف لمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية، وتعتبر ذات أهمية كبيرة لها.

ويحاصر الجيش اليمني، معسكر طيبة الاسم، في برط العنان من جميع الاتجاهات، والسيطرة عليه، بحسب مصادر عسكرية، يعني الوصول الى معقل الحوثيين في صعدة من جهة الجوف، وفقا للعربية نت.

وأكد العميد المخلافي، “أن تقدم الجيش في برط العنان، يقابله تهور كبير من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهات أخرى، في محاولة منها تخفيف الضغط على المنطقة”.

كما أشار إلى أن استكمال السيطرة على مديرية برط العنان يعني الوصول إلى محافظة صعدة، بالإضافة، إلى أنه سيتم قطع خط الإمداد للمحور الشرقي المؤدي إلى جبهة العقبة، وفق تصريح نقله الموقع الرسمي للجيش اليمني.