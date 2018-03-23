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متى يلجأ مريض الأسنان لحشو العصب؟

متى يلجأ مريض الأسنان لحشو العصب؟
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تواصل – وكالات:

آلام الأسنان من المشاكل التي يعاني منها البعض وتسبب إزعاجاً قد يمتد لساعات، وأحيانا تسبب شدة الآلم في الأرق ليلا وعدم القدرة على النوم كالمعتاد.

ويحذر أطباء الأسنان من أن الآلام الحادة قد تنذر بمشاكل في عصب الأسنان والتي تستدعي استشارة الطبيب فورا، لاتخاذ اللازم، مثل حشو الأسنان وخلافه.

وعلاج الأسنان من خلال الحشو يختلف بشكل كبير على حسب الإصابة بالتسوس، ومدى عمق التسوس على الشكل الظاهري للسن، أو تعمقه لدرجة أعلى في الجذور.

ويرى أطباء الأسنان أن علاج قناة الجذور أو حشو العصب، هو خيار يتم اللجوء إليه لمعالجة ألم الأسنان ، ويتم عمله عندما يكون هناك التهاب أو عدوى في جذور الأسنان.

وبين الأطباء أن حشو العصب هو إجراء بسيط، حيث يقوم الطبيب المشرف عليه بإزالة لب الأسنان ثم يقوم بتنظيف وتعقيم وتشكيل قنوات الجذر ثم وضع الحشوة لإحكام الفراغ.

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