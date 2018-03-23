توقعات «الأرصاد»: غبار يحجب الرؤية على 7 مناطق اليوم

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق اليوم السبت.

وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيان صدر عنها أمس الجمعة، أن مناطق تبوك، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية تشهد رياحًا مثيرة للأتربة والغبار، تصل سرعتها إلى أكثر من 55كم/ ساعة، مما يتسبب في انعدام الرؤية الأفقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا على تلك المناطق.

ومن المتوقع كذلك أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.