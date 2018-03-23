تصريحات مهمة لولي العهد بشأن تخصيب المملكة لليورانيوم

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أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية هدفها جذب المستثمرين إلى المملكة.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان في تصريحات لصحيفة “واشنطن بوست”: “إذا قمنا بحل مشاكل الشرق الاوسط ستصبح المنطقة أوروبا جديدة”.

وبشأن تخصيب المملكة لليورانيوم، أكد الأمير محمد بن سلمان أن هدفه الأساسي هو القدرة على تخصيب ومعالجة اليورانيوم السعودي نفسه لاستخدامه في مفاعلات الطاقة، بدلاً من شرائه من الخارج.

وأضاف: “السعودية تمتلك 5 في المئة من احتياطيات اليورانيوم في العالم، وعدم استخدام اليورانيوم الخاص بنا يشبه الاستغناء عن النفط”.

وأوضح ولي العهد أن قرار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هي خطوة مؤلمة.

ونفى الأمير محمد بن سلمان تقارير إعلامية أمريكية زعمت أن كوشنر صهر الرئيس الأمريكي ترامب كان “في جيبه”، قائلاً: “علاقتي مع كوشنير ضمن الاتصالات الرسمية بين حكومتي البلدين، ولا نستخدمه للترويج للسعودية في واشنطن”.