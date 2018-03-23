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القيادة تعزي الرئيس الفرنسي في ضحايا الحادث الإرهابي

القيادة تعزي الرئيس الفرنسي في ضحايا الحادث الإرهابي
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تواصل – واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع جنوب فرنسا.

وقال الملك: “علمنا بنبأ الحادث الإرهابي الذي وقع في جنوب فرنسا، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإننا إذ ندين هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب الجمهورية الفرنسية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس ماكرون في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع جنوب فرنسا.

وقال ولي العهد: “بلغني خبر الحادث الإرهابي الذي وقع في جنوب فرنسا، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعبكم الصديق”.

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