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قبل الاختبارات المدرسية.. 6 نصائح لتغذية صحية للأطفال

قبل الاختبارات المدرسية.. 6 نصائح لتغذية صحية للأطفال
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تواصل – متابعات:

ينصح الخبراء بالتغذية المثالية للأطفال وذلك استعداداً للاختبارات، وحفاظاً على الطاقة الذهنية والنشاط البدني خلال هذه الفترة من العام.

ويؤكد الخبراء أن التغذية الجدية ضمان للأداء الذهني والعصبي الجيد؛ لذلك من الضروري أن يعتني الآباء بتغذية الطفل خلال مرحلة الاستعداد للاختبارات الدراسية، كذلك تساعد بعض الأطعمة على خفض توتر الامتحانات لدى الطلاب.

إليك أهم نصائح التغذية التي تساعد الأبناء على تحقيق أفضل أداء خلال الاستعداد لاختبارات نهاية العام الدراسي:

* توازن حصص الطعام بين الكربوهيدرات التي توفر الطاقة وبين الفيتامينات والمعادن.

* تناول أنواع البروتين قليلة الدهون لتحسين المناعة، وزيادة بناء العضلات.

* يحتاج الطالب إلى شرب 3 لترات من الماء كل يوم ليشعر بالطاقة والحيوية.

* الحرص على أكل الأطعمة الغنية بالألياف كالخضروات والفواكه لتحسين الهضم.

* ممارسة التمارين الرياضية يومياً للحفاظ على توازن الهرمونات وخفض التوتر.

* الاهتمام بتناول الأطعمة التي تحسن المزاج وترفع الحالة المعنوية وتعزّز المناعة مثل: السبانخ، والأفوكادو، والمكسرات، والسلمون، والأناناس، والموز، والطماطم (البندورة)، والبيض واللبن (الزبادي) قليل الدسم.

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