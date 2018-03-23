«هدف» يدعم نقل 16 ألف مواطنة يعملن بالقطاع الخاص 

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تواصل – الرياض:

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن 15976 سعودية تقدمن على برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”، الذي يهدف إلى دعم السعوديات العاملات في القطاع الخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” خالد أباالخيل، أن برنامج “وصول” يأتي كأحد الحلول لمعالجة تحديات التنقل من وإلى مقر العمل؛ من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين، مشيراً إلى أن البرنامج يشترط أن تكون الموظفة مسجلة بنظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» سيتحمل 80% من تكلفة كل رحلة، لافتاً إلى أنه لا علاقة بين مبلغ الدعم وبدل النقل الخاص بالموظفة، فالدعم مقدم من الصندوق، ولا يتم استقطاعه من راتب المستفيدة.

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