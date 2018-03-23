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إجراءات جديدة من «التعليم» استعداداً لنظام مقررات الثانوية.. تعرف عليها

إجراءات جديدة من «التعليم» استعداداً لنظام مقررات الثانوية.. تعرف عليها
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تواصل – الرياض:

تعتزم وزارة التعليم تنفيذ 21 إجراء لتهيئة مدارس المرحلة الثانوية لتطبيق نظام المقررات بما يحقق أهدافه ابتداءً من العام الدراسي المقبل، خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر  أن يبدأ قائدو المدارس الثانوية ووكلاؤهم ذات النظام الفصلي الأسبوع المقبل زيارات إلى المدارس الخبيرة بنظام المقررات للوقوف ميدانياً على آلية سير الدراسة بها ونقل التجربة إلى مدارسهم.

وتضمنت الخطة تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق نظام المقررات في كل إدارة برئاسة مدير التعليم، وحصر أعداد الطلاب والمعلمين والقيادات المدرسية والوكلاء والمرشدين الطلابيين في مدارس الثانوية، وفقاً لصحيفة مكة.

وجاء من ضمن الإجراءات المعتمدة تسديد الاحتياج المادي والبشري في المدارس الثانوية، ومن ذلك متابعة تسليم الكتب الدراسية للطلاب في المدارس الثانوية وفق الطبعات المحددة والأعداد المطلوبة لنظام المقررات، وذلك قبل بداية العام الدراسي المقبل.

وكانت التعليم أوضحت في وقت سابق أن تطبيق النظام في المدارس الثانوية سيطبق بشكل مرحلي خلال ثلاث سنوات، بدءاً بالصف الأول الثانوي في العام الدراسي المقبل 1439/‏ 1440.

وتختلف الخطة الدراسية من مدرسة إلى أخرى، على أن يسجل الطالب 7 مقررات فأقل لكل مستوى، ويمكن للطالب المتفوق أو الخريج تسجيل 8 مقررات، وذلك ضمن مسارين موحدين للبنين والبنات وهما العلوم الطبيعية، والعلوم الإنسانية وفق معدل تراكمي يحتسب من أول مستوى بنسب ثابتة، مشيرة إلى أن الخطة الدراسية في نظام المقررات تتكون من البرنامج المشترك الذي يدرسه جميع الطلبة وهو برنامج إجباري، يتكون من مسارين تخصصيين، ومواد اختيارية.

يذكر أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيه من نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، ويستفيد منها طلاب الصف الثالث المتوسط وشاغلو الوظائف التعليمية والإدارية في المدارس الثانوية، إضافةً إلى المشرفين التربويين ذوي العلاقة.

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