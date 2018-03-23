فوز 34 طالباً سعودياً بمنحة مؤسسة مايتاكس الكندية للتدريب في البحث العلمي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

أمانة جدة تكشف حقيقة ضبط لحوم «حمير» و«كلاب» في مطاعم شهيرة بالمحافظة

أمانة جدة تكشف حقيقة ضبط لحوم «حمير» و«كلاب» في مطاعم شهيرة بالمحافظة

«الوزراء» يفرض عقوبات مشددة على أصحاب الإبل السائبة بالطرق

«الوزراء» يفرض عقوبات مشددة على أصحاب الإبل السائبة بالطرق

إمارة مكة تحدد موعد الانتهاء من تأهيل «بئر زمزم» وافتتاح «صحن المطاف»

إمارة مكة تحدد موعد الانتهاء من تأهيل «بئر زمزم» وافتتاح «صحن المطاف»

«أرامكو» توضح حقيقة استهداف إحدى منشآتها في نجران بصاروخ حوثي

«أرامكو» توضح حقيقة استهداف إحدى منشآتها في نجران بصاروخ حوثي

فوز 34 طالباً سعودياً بمنحة مؤسسة مايتاكس الكندية للتدريب في البحث العلمي

فوز 34 طالباً سعودياً بمنحة مؤسسة مايتاكس الكندية للتدريب في البحث العلمي
0

تواصل – واس:

عبّر الملحق الثقافي السعودي في كندا، الدكتور فوزي بن عبدالغني بخاري، عن سعادته بقبول عدد من الطلبة المتميزين في الجامعات السعودية لمرحلة البكالوريوس في برنامج “جلوبال لينك” لصيف عام 2018م.

وأوضح أن البرنامج يقدم منح تدريبية بحثية لـ 34 طالباً، من الطلبة المتميزين من خلال مشاريع بحثية يعلن عنها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الكندية، وذلك بإشراف وتنسيق مؤسسة مايتاكس، التي تعد من كبريات المؤسسات الوطنية الكندية المهتمة بالاستثمار في مجال الموارد البشرية والبحث العلمي، ومن الطلبة المتفوقين في الجامعات الكندية وغير الكندية.

وأشار إلى أن برنامج التدريب سيبدأ في أواخر شهر مايو 2018م ويستمر حتى أواخر شهر سبتمبر 2018م، مبيناً أنه تم الاتفاق على تخصيص 50 فرصة بحثية لطلبة الجامعات السعودية كحد أقصى.

وتهيب الملحقية بالجامعات السعودية على حث الطلبة على تقديم المزيد من الطلبات في المستقبل؛ من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من الفرص البحثية المخصصة للجامعات السعودية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

رئيس الوزراء الكندي يدافع عن صفقة بيع مدرعات للسعودية بـ 12 مليار دولار

رئيس الوزراء الكندي يدافع عن صفقة بيع مدرعات للسعودية بـ 12 مليار دولار

خطوات التدريب المنتهي بالتوظيف لطلاب الجامعات

خطوات التدريب المنتهي بالتوظيف لطلاب الجامعات

أطباء يحتجون على زيادة رواتبهم لأنها «كبيرة للغاية»

أطباء يحتجون على زيادة رواتبهم لأنها «كبيرة للغاية»

18 ألف متقدم ومتقدمة في برنامج «أتقن 3»

18 ألف متقدم ومتقدمة في برنامج «أتقن 3»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تكشف التفاصيل
تقارير وحوارات

مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تكشف التفاصيل

المزيد
وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎
تقارير وحوارات

وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎

المزيد
كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟
اقتصادية

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

المزيد
سمكة تحاول الطيران!
مقالات

سمكة تحاول الطيران!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>