خبير اقتصادي: انخفاض أسعار مواد البناء خلال 2018

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توقع خبير اقتصادي اسْتِمْرَار انخفاض أسعار مواد البناء خلال العام الحالي لتستعيد أسعارها القديمة بعد أن حَقَّقَت ارْتِفَاعات متفاوتة بين 2% و14% خلال 12 عاماً.

وحدد عضو الجَمْعِيَّة السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، 4 أسْبَاب تدعم انخفاض أسعار مواد البناء، وتتمثل فِي قلة الطلب، وقلة الإنْفَاق، وتناقص مشاريع البناء، وتوقف صندوق التنمية العقاري عن ضخ أَرْقَام كبيرة للتمويل السكني، بِحَسَبِ “الوطن”.

تفاوت الأسعار

وأَظْهَرَ تقرير إحصائي للهَيْئَة العَامَّة للإحصاء حول متوسط أسعار السلع والخدمات خلال عام 2018 أن أسعار مواد البناء الرَئِيسِيّة شهدت ارْتِفَاعات متفاوتة بين عامي 2006 و2018 حيث كان أعلى ارْتِفَاع فِي الأخشاب والتي ارتفعت بنسبة 14.6%، والحديد 14.2%، والخرسانة الجاهزة 13.6%، بينما ارْتَفَعَ الأسمنت 2.2%، والكيابل 2%.

أسْبَاب الارْتِفَاع

وأَوْضَحَ الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث، أن الارْتِفَاع جاء مصاحباً لطفرة اقْتِصَادِيَّة مرت بها المَمْلَكَة ودول أُخْرَى نَتِيجَة ارْتِفَاع أسعار النفط إِلَى 140 دولاراً، مَا أَسْهم ذلك فِي إنْفَاق الدولة على العديد من المشاريع العملاقة فِي بناء الجامعات والتوسع فِي الكليات، وبناء المُسْتَشْفَيات، والعديد من المشاريع الحُكُومِيَّة، ناهيك عن التطور والنمو العقاري الذي شهدته المَمْلَكَة فِي تلك الفترة؛ مِمَّا جَعَلَ هناك ارْتِفَاعاً فِي الأسعار نَتِيجَة للطلب المرتفع والإنْفَاق الحُكُومِيّ فِي كَافَّة المشاريع.