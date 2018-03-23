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«الجبير»: دور إيران في اليمن «مدمر».. وقطر مطالبة بتصحيح الأخطاء

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تواصل- فريق التحرير:

عقد وزير الخارجیة عادل بن أحمد الجبیر، الیوم الجمعة، مؤتمراً صحفیاً في العاصمة الأمريكیة واشنطن، تحدث فیه عن مستجدات زيارة ولي العھد الأمیر محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكیة، وعن عدد من القضايا.

وقال الجبیر إن المباحثات التي أجراھا ولي العھد مع الرئیس الأمريكي ووزير الدفاع والمسؤولین الأمريكیین كانت مثمرة، وساھمت في تعزيز الشراكة بین البلدين الصديقین.

ووصف وزير الخارجیة المحادثات مع الجانب الأمريكي بالمثمرة، وأنھا شملت عدة موضوعات أھمھا سبل مكافحة الإرھاب، مؤكداً أن البلدين يتطلعان بالقدر نفسه إلى تعزيز العلاقات الثنائیة.

وفیما يتصل بالأزمة القائمة مع دولة قطر، قال الجبیر إنه يأمل أن تعود الدوحة إلى جادة الصواب، وأن تصحح ما اقترفته من أخطاء.

وعن إيران، أعاد الجبیر التأكید على خطر الدور الإيراني المدمر في الیمن؛ خصوصاً مع استمرار إيران في دعم الحوثیین بالصواريخ، ، مشیراً إلى أھمیة تغییر إيران لسلوكیاتھا واحترامھا للقواعد الدولیة وإيقاف دعمھا للإرھاب وخرقھا لمبادئ حسن الجوار.

ودعا الجبیر الدول الكبرى لمراجعة الاتفاق النووي وتعديل عیوبه الكبیرة، واصفاً تصريحات وزير الخارجیة الإيراني بالغريبة.

كما تحدث وزير الخارجیة خلال المؤتمر عن المحادثات التي تجريھا المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكیة ودول أخرى حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مؤكداً أن المملكة لیست في حاجة لمن يدافع عنھا.

أما عن الملف السوري والنزاع المستمر منذ سبعة أعوام، فقال الجبیر إن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسياً؛ لعدم جدوى استمرار الحرب، موضحاً أن المحادثات جارية للتوصل لوقف لإطلاق النار في الغوطة الشرقیة.

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