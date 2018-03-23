متحدث «تعليم جدة» يوضح حقيقة دخول قائدات الروضات لمدارس البنين

تواصل – الرِّيَاض:

نفى المتحدث الرسمي باسم الإِدَارَة العَامَّة للتعليم بمحافظة جدة الأستاذ حمود الصقيران، الأنباء المتداولة عن دخول قائدات الروضات التابعين لمكتب التعليم بوسط جدة للمدارس الخَاصَّة بالبنين، وأن مهمتهن تقف عند باب المدرسة.

وقال الصقيران إن البرنامج المشار إليه برنامج تعريفي لطلاب رياض الأطفال والمنتقلين منهم للمرحلة الابتدائية العام القادم؛ وَذَلِكَ بهَدَف تعريفهم على بِيئَة المدرسة والصف وكَيْفِيَّة الشراء من المقصف المدرسي وتَنْتَهِي مُهِمَّة الكادر النسائي للروضة عند باب المدرسة بتسليم الأطفال لقائد المدرسة، وفريق العمل دون الدخول اليها إِطْلَاقاً بِأَيّ شكل من الأشكال.

وأَضَافَ الصقيران بأن مَا ورد فِي الخطاب المتداول كان خطأ فِي الصياغة من الجهة التي صدر منها وَتَمَّ استدراكه ومعالجته فِي حينه.

الجَدِير بِالذِّكْرِ، أن رواد مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ قد تداولوا صورة لخطاب صادر من مكتب التعليم بوسط جدة والذي يحتوي على السماح بقائدات الروضات بدخول مدارس البنين؛ وَذَلِكَ مِنْ أجْلِ تعريف طلاب الروضة بمرافق المدرسة الأَمْر الذي نفته إِدَارَة تعليم جدة جملة وتفصيلاً.