روسيا.. «الكرملين» يأسف لاستدعاء مبعوث الاتحاد الأوروبي

تواصل – وكالات:

عبر الكرملين، الْيَوْم الْجُمُعَة، عن أسفه لقرار زعماء الاتِّحَاد الأوروبي استدعاء مبعوث التكتل لدى موسكو فِي احتجاج رَمْزِيّ على هجوم بغاز أعصاب على جاسوس روسي سابق وابنته فِي إنجلترا.

وأيد قادة الاتِّحَاد الأوروبي بريطانيا أمس الخميس، فِي إلْقَاء اللوم على موسكو فِي الهجوم؛ وَهُوَ مَا تنفيه موسكو بشكل قاطع.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن: “هناك قرارات تتخذ بِنَاءً عَلَى افْتِرَاضات لما حدث للجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا دون دليل”، وأَضَافَ أن “الكرملين لا يعلم على أَيْ أساس عبر قادة الاتِّحَاد عن تضامنهم مع بريطانيا، لِأنَّ رُوسْيَا لم تطلع على أَيْ معلومات مباشرة تتعلق بقضية سكريبال”.

وَتَابَعَ أن: “تعيين جون بولتون مستشاراً للرئيس الأمريكي للأمن القومي هو شأن يخص الإِدَارَة الأمريكية”.