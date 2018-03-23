روسيا.. «الكرملين» يأسف لاستدعاء مبعوث الاتحاد الأوروبي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

أمانة جدة تكشف حقيقة ضبط لحوم «حمير» و«كلاب» في مطاعم شهيرة بالمحافظة

أمانة جدة تكشف حقيقة ضبط لحوم «حمير» و«كلاب» في مطاعم شهيرة بالمحافظة

«الوزراء» يفرض عقوبات مشددة على أصحاب الإبل السائبة بالطرق

«الوزراء» يفرض عقوبات مشددة على أصحاب الإبل السائبة بالطرق

إمارة مكة تحدد موعد الانتهاء من تأهيل «بئر زمزم» وافتتاح «صحن المطاف»

إمارة مكة تحدد موعد الانتهاء من تأهيل «بئر زمزم» وافتتاح «صحن المطاف»

«أرامكو» توضح حقيقة استهداف إحدى منشآتها في نجران بصاروخ حوثي

«أرامكو» توضح حقيقة استهداف إحدى منشآتها في نجران بصاروخ حوثي

روسيا.. «الكرملين» يأسف لاستدعاء مبعوث الاتحاد الأوروبي

روسيا.. «الكرملين» يأسف لاستدعاء مبعوث الاتحاد الأوروبي
0

تواصل – وكالات:

عبر الكرملين، الْيَوْم الْجُمُعَة، عن أسفه لقرار زعماء الاتِّحَاد الأوروبي استدعاء مبعوث التكتل لدى موسكو فِي احتجاج رَمْزِيّ على هجوم بغاز أعصاب على جاسوس روسي سابق وابنته فِي إنجلترا.

وأيد قادة الاتِّحَاد الأوروبي بريطانيا أمس الخميس، فِي إلْقَاء اللوم على موسكو فِي الهجوم؛ وَهُوَ مَا تنفيه موسكو بشكل قاطع.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن: “هناك قرارات تتخذ بِنَاءً عَلَى افْتِرَاضات لما حدث للجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا دون دليل”، وأَضَافَ أن “الكرملين لا يعلم على أَيْ أساس عبر قادة الاتِّحَاد عن تضامنهم مع بريطانيا، لِأنَّ رُوسْيَا لم تطلع على أَيْ معلومات مباشرة تتعلق بقضية سكريبال”.

وَتَابَعَ أن: “تعيين جون بولتون مستشاراً للرئيس الأمريكي للأمن القومي هو شأن يخص الإِدَارَة الأمريكية”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«تويتر» تخاطب 700 ألف حساب تعرضوا لـ«خديعة روسية»

«تويتر» تخاطب 700 ألف حساب تعرضوا لـ«خديعة روسية»

بالفيديو.. مراسم استقبال خادم الحرمين في «الكرملين»

بالفيديو.. مراسم استقبال خادم الحرمين في «الكرملين»

كاتب أمريكي يكشف أسباب إلحاح روسيا في زيارة خادم الحرمين لموسكو

كاتب أمريكي يكشف أسباب إلحاح روسيا في زيارة خادم الحرمين لموسكو

اليوم.. ولي ولي العهد يجتمع مع الرئيس الروسي في الكرملين

اليوم.. ولي ولي العهد يجتمع مع الرئيس الروسي في الكرملين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تكشف التفاصيل
تقارير وحوارات

مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تكشف التفاصيل

المزيد
وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎
تقارير وحوارات

وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎

المزيد
كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟
اقتصادية

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

المزيد
سمكة تحاول الطيران!
مقالات

سمكة تحاول الطيران!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>