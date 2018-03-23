لخفض استهلاك الديزل.. تكنولوجيا جديدة بالأسواق خلال عامين

تواصل – وكالات:

اكتشف فريق بريطاني متخصص فِي أبحاث السيارات بجامعة لوبورو حلاً بسيطاً للمشكلة التي قد أَدَّتْ إِلَى “السحب” الحالي لمحركات الديزل فِي أنحاء العالم – وهي مصدر انبعاثات أوكسيد النيتروجين الذي يمثل خَطَراً على حياة الإِنْسَان.

وذكر موقع “أوتو كار” أن النِّظَام، الذي يُسَمَّى إيه سي سي تي (تقنية إِنْتَاج وتحويل الأمونيا)، قد بلغ مرحلة واعدة إِلَى حد أن القائمين على تطويره يتعرضون الآن لحصار من جانب شركات صناعة السيارات، وشركات توريد المكونات وَحَتَّى أصحاب الأساطيل الضخمة لمركبات الديزل الذين سمعوا عن هذا الابتكار ويتوقون إِلَى استخدامه لحل مَا يعتبروه أكثر مشكلة ملحة فِي عالم السيارات.

الفريق الذي يقوده جراهام هارجريف أستاذ التشخيص البصري وجوناثان ويلسون زميل الأبحاث، كان يعمل على مدى أعوام كثيرة فِي انبعاثات العوادم لكنه حَقَّقَ تقدمه الكبير خلال العامين الماضيين.

ويعتقد الفريق أن نظام إيه سي سي تي يجب أن يكون من السهل تصميمه من حالته الراهنة، وقد يصل إِلَى مرحلة الإِنْتَاج فِي غضون عامين “مع توافر “الدَّعْم الملائم”.