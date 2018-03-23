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جدة.. جمعية الزواج تدرب 2782 شاباً وفتاة على مهارات الحياة السعيدة

جدة.. جمعية الزواج تدرب 2782 شاباً وفتاة على مهارات الحياة السعيدة
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تواصل – جدة:

قامت الجَمْعِيَّة الخَيْرِيَّة لمساعدة الشباب على الزواج والتَوْجِيه الأسري بجدة بتأهيل وإعداد 2782 شاباً وفتاة للحياة الزوجية السعيدة؛ وَذَلِكَ من خلال برنامجها “وقاية” لتأهيل الشباب والفتيات على الزواج، وإِمْدَادهم بمهارات الحياة الزوجية من النواحي الشَّرْعِيَّة، والنفسية، والاجْتِمَاعِيّة، والاقْتِصَادِيَّة، والصحية.

وأَوْضَحَ مدير عام الجَمْعِيَّة الخَيْرِيَّة لمساعدة الشباب على الزواج والتَوْجِيه الأسري بجدة، الأستاذ فهد بن بنيه الحازمي، أن هدف الجَمْعِيَّة الرَئِيسِيّ من التدريب والتأهيل هو الحفاظ على الأسرة الناشئة، ورسم معالم السعادة الزوجية وَفْقَ أسس علمية متينة.

وَأكَّدَ أن التدريب ضرورة لتعريف الشريكين بوسائل تذليل العقبات والمشكلات أثناء الحياة الزوجية، وفنون التعامل معها من أجل حمايتها لاستقرار الأسرة الناشئة، ففي عام 2017 قمنا بتدريب وتأهيل (2782) شاباً وفتاة عبر (35) برنامج تدريبي بالمركز التدريبي داخل مقر الجَمْعِيَّة.

وأَضَافَ الحازمي أن “الجَمْعِيَّة “تعمل على تثقيف وتوعية الشباب والفتيات المقبلين على الزواج بجميع جوانب الحياة الزوجية الرَئِيسِيّة كالجانب الشرعي والصِحِّيّ والنفسي والاجْتِمَاعِيّ والاقتصادي وَفْقَ منهج علمي على أيدي خبراء وأكاديميين ومدربين فِي شُؤُون التَوْجِيه الأسري.

جَدِيرٌ بِالذِّكْرِ، أن الجَمْعِيَّة الخَيْرِيَّة لمساعدة الشباب على الزواج والتَوْجِيه الأسري بجدة تُعَدّ جَمْعِيَّة رائدة تعمل باحترافية وابتكار لتيسير الزواج وتأسيس الحياة الزوجية المستقرة، وتنطلق أَعْمَالها للمساهمة فِي تيسير الزواج والمساهمة فِي تأسيس حياة زوجية مستقرة من خلال شراكات فعالة وفريق عمل متميز.

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