خبير اقتصادي يتوقع استمرار انخفاض أسعار العقارات حتى 2021

تواصل – الرياض:

أكد عبد الحميد العمري الخبير والمحلل الاقتصادي، اليوم الجمعة، إن كل الطرق الآن تؤدي إلى انهيار فقاعة الأراضي والعقار، مضيفا “عاماً بعد عام سيستمر الانخفاض في الأسعار حتى 2021م”.

جاء ذلك تعليقاً من “العمري” على خبر “انخفاض قيمة الصفقات العقارية إلى 12.1 مليار ريال (-38%) خلال شهر جمادى الثانية 1439هـ”.

يذكر أن البيانات الصادرة عن وزارة العدل، أظهرت أن قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر جمادى الثانية 1439هـ، بلغت نحو 12.1 مليار ريال، بانخفاض قدره 38 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وبالمقارنة بشهر جمادى الأولى 1439 هـ، فقد سجلت الصفقات العقارية تراجعا بنحو 3 % ما يعادل 400 مليون ريال، وسجلت قيمة الصفقات العقارية ارتفاعا قدره 2% منذ بداية عام 1439هـ ما يعادل 1.7 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 1438هـ، لتصل إلى 114.7 مليار ريال.