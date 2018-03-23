خبير اقتصادي يتوقع استمرار انخفاض أسعار العقارات حتى 2021

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

أمانة جدة تكشف حقيقة ضبط لحوم «حمير» و«كلاب» في مطاعم شهيرة بالمحافظة

أمانة جدة تكشف حقيقة ضبط لحوم «حمير» و«كلاب» في مطاعم شهيرة بالمحافظة

«الوزراء» يفرض عقوبات مشددة على أصحاب الإبل السائبة بالطرق

«الوزراء» يفرض عقوبات مشددة على أصحاب الإبل السائبة بالطرق

إمارة مكة تحدد موعد الانتهاء من تأهيل «بئر زمزم» وافتتاح «صحن المطاف»

إمارة مكة تحدد موعد الانتهاء من تأهيل «بئر زمزم» وافتتاح «صحن المطاف»

«أرامكو» توضح حقيقة استهداف إحدى منشآتها في نجران بصاروخ حوثي

«أرامكو» توضح حقيقة استهداف إحدى منشآتها في نجران بصاروخ حوثي

خبير اقتصادي يتوقع استمرار انخفاض أسعار العقارات حتى 2021

خبير اقتصادي يتوقع استمرار انخفاض أسعار العقارات حتى 2021
0

تواصل – الرياض:

أكد عبد الحميد العمري الخبير والمحلل الاقتصادي، اليوم الجمعة، إن كل الطرق الآن تؤدي إلى انهيار فقاعة الأراضي والعقار، مضيفا “عاماً بعد عام سيستمر الانخفاض في الأسعار حتى 2021م”.

جاء ذلك تعليقاً من “العمري” على خبر “انخفاض قيمة الصفقات العقارية إلى 12.1 مليار ريال (-38%) خلال شهر جمادى الثانية 1439هـ”.

يذكر أن البيانات الصادرة عن وزارة العدل، أظهرت أن قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر جمادى الثانية 1439هـ، بلغت نحو 12.1 مليار ريال، بانخفاض قدره 38 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وبالمقارنة بشهر جمادى الأولى 1439 هـ، فقد سجلت الصفقات العقارية تراجعا بنحو 3 % ما يعادل 400 مليون ريال، وسجلت قيمة الصفقات العقارية ارتفاعا قدره 2% منذ بداية عام 1439هـ ما يعادل 1.7 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 1438هـ، لتصل إلى 114.7 مليار ريال.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خبير اقتصادي يطالب برفع الدعم عن «الديزل»: يكلفنا 110 مليارات ريال سنوياً

خبير اقتصادي يطالب برفع الدعم عن «الديزل»: يكلفنا 110 مليارات ريال سنوياً

«صحة الشمالية» تنفي رفع الأسعار في المجمعات الخاصة

«صحة الشمالية» تنفي رفع الأسعار في المجمعات الخاصة

تعليقاً على تراجع الصناديق.. «العمري»:شمس العقارات إلى غروب كبير

تعليقاً على تراجع الصناديق.. «العمري»:شمس العقارات إلى غروب كبير

«تصفية» تمهل أصحاب 10 مساهمات عقارية قبل إدراجهم كمطلوبين

«تصفية» تمهل أصحاب 10 مساهمات عقارية قبل إدراجهم كمطلوبين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تكشف التفاصيل
تقارير وحوارات

مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تكشف التفاصيل

المزيد
وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎
تقارير وحوارات

وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎

المزيد
كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟
اقتصادية

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

المزيد
سمكة تحاول الطيران!
مقالات

سمكة تحاول الطيران!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>