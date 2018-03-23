جلسة «سرية طارئة» لـ«الشورى».. وتنبيه للأعضاء بضرورة الحضور

تواصل – الرياض:

أكدت مصادر مطلعة، أن مجلس الشورى قرر عقد جلسة “استثنائية طارئة سرية” الإثنين المقبل، وشددت الأمانة خلال دعوتها على “حضور الأعضاء جميعاً” للجلسة التي ستعقد الـ11 صباحاً.

وأوضح أعضاء في الشورى أن نظام المجلس يخول للرئيس الدعوة لعقد جلسة طارئة لمناقشة مواضيع مهمة ومستعجلة، وأفادوا بأنهم لا علم لهم بما ستتم مناقشته.

ويعقد المجلس جلساته أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء أسبوعاً بعد آخر، ولأنه عقد جلساته هذا الأسبوع لذا لم تكن هناك جلسات مجدولة الأسبوع المقبل.

وتعد الجلسة المقبلة الثانية بعد أخرى طارئة عقدها العام الماضي وافق خلالها على مشروع الضريبة الانتقائية، والذي يهدف إلى “خفض نسبة استهلاك السلع الضارة والحد من استهلاكها، وخصوصا بالنسبة لصغار السن والناشئة، والحد من انتشار الأمراض بين مستهلكيها”، وفقا لـ”الحياة”.

وتشمل تلك السلع الضارة: مشتقات التبغ، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، إضافة إلى أهداف اقتصادية من خلال توجيه استهلاك أفراد المجتمع نحو السلع المفيدة، وتوجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع تنموية وبرامج مفيدة، منها خفض كلف العلاج.