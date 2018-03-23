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جازان.. حياة ألف طالبة مهددة بالخطر في مجمع تعليمي بـ«صامطة»

جازان.. حياة ألف طالبة مهددة بالخطر في مجمع تعليمي بـ«صامطة»
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تواصل – جازان:

يشكو طلاب ومعلمات أحد المجمعات التعليمية فِي صامطة بمِنْطَقَة جازان من مشاكل التماسات الكهرباء وانقطاع المياه المتكرر، فَضْلاً عن تسربات المياه التي تهدد حياتهم يَوْمِيّاً.

وفي التفاصيل يُعَانِي طلاب ومَنْسُوبو مجمع ابتدائية الخارش للبنات التابعة لتعليم جازان بصامطة حياة أكثر من 1000 طالبة مُنْذُ 3 سنوات؛ بِسَبَبِ مَا يُعَانِيه المبنى التعليمي من التماسات كهربائية، وتسرب، وانقطاعات المياه، وطفح المجاري، وانهيارات بالأسقف وتصدعات خارجية، خَاصَّة أن المجمع يضم عَدَداً من مدارس البنات المستضافة من محافظة صامطة، وكذلك المدارس المستضيفة، بِالإِضَافَةِ إِلَى طالبات يدرسن فِي الفترة المسائية.

وقَالَت إحدى المعلمات إنه مُنْذُ 3 أعوام وحياتنا مهددة بالخطر جَرَّاء التماسات الكهربائية، وتسرب المياه، وضعف الصيانة، وتشققات الأسقف، وهبوط المبنى، ورفعنا تقارير بالوضع الراهن إِلَى إِدَارَة التعليم، ولكن دون جدوى.

وأَضَافَت أن تعليم جازان لم يباشر كَافَّة البلاغات المرفوعة له، رغم علمه بالكثافة فِي المبنى لوجود 3 مدارس تعمل بنظام التَوْأَمة، بِالإِضَافَةِ إِلَى طالبات ومعلمات الفترة المسائية، وَفْقاً لـ”الوطن”.

وأَضَافَت المعلمة أن الوضع الخطر للمدرسة لم يشفع لنا بفتح مخارج الطوارئ التي رفضت الإِدَارَة فتحها، وبقيت موصدة رغم المخاطر المحدقة بنا، بل تعدى ذلك إِلَى إِغْلَاق صَفَّارَات الإِنْذَار التي أنذرت أكثر من مرة بِسَبَبِ التماسات الكهربائية، وتساءلت “هل ينتظر المسؤولون حدوث كارثة ليقوموا بحل مشاكل المبنى”.

بِدَوْرِهِ أَوْضَحَ المتحدث الإعلامي باسم تعليم جازان يحيى عطيف أن مدير التعليم وجه بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة المساعد للشؤون التعليمية للوقوف على وضع مبنى ابتدائية الخارش بمكتب تعليم صامطة، والذي يضم بعض مدارس التَوْأَمة، مُشِيراً إِلَى أن اللَّجْنَة ستقدم تَقْرِيراً مفصلاً عن وضع المبنى واحْتِيَاجاته.

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