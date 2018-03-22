لندن.. «سيارة مشبوهة» تتسبب في إغلاق محطات مترو

تواصل – وكالات:

تجري الشرطة البريطانية تحريات بشأن مركبة مشبوهة تُركت بقرب مركز ويستفيلد للتسوق بغرب العاصمة البريطانية لندن.

وجاء في نبأ نشرته اليوم وسائل إعلام محلية بريطانية أن الشرطة البريطانية، قد صرحت بأنها قد أغلقت كل محطات المترو والطرق المحيطة بذلك المركز الكائن بمنطقة وايت سيتي بلندن إلى حين يتم فحص تلك المركبة.

يأتي ذلك في وقت أسفرت فيه عملية احتجاز رهائن بأحد المتاجر ببلدية تريب في جنوب فرنسا عن مقتل شخصين، على الأقل، كما أن محتجز الرهائن المعني قد صرح بأنه ينتمي إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.