«البيئة»: إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور في ثادق

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أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الـ 24 ساعة الماضية سجلت إصابة واحدة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع (H5N8)، في محافظة ثادق.

وكشفت الوزارة، في إيجازها اليومي، أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 11767 عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 164 حالة، في حين جرى التخلص من 3546 طائراً خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحةً أنها تلقت 4 استفسارات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وشددت الوزارة، على أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافةً، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.