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انهيار صخري بعبس المجاردة وصاعقة تقتل مجهولاً إفريقياً

انهيار صخري بعبس المجاردة وصاعقة تقتل مجهولاً إفريقياً
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تواصل – عسير:

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مركز عبس التابع لمحافظة المجاردة، لحدوث انهيار صخري كبير تسبب في إغلاق مدخل المركز جهة قرية الحصنة.

وتابع رئيس المركز محمد بن سفر الشهراني، ومدير مكتب الخدمات حمود بن صاحب العمري، الحالة، وتم إعادة فتح الطريق وإزالة الانهيار.

من جهة أخرى، شهد مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير أمطاراً غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية شديدة، أدت إلى جريان أودية غميضة والرفود، وتعرض مجهول من الجنسية الإفريقية إلى صاعقة رعدية أدت إلى مصرعه في الحال، في بلدة ترقش بمحايل.

وشهدت قرى طريق أبها محايل أمطاراً من متوسطة إلى خفيفة، وشملت الأمطار أجزاء من محافظة محايل وبعض المراكز التابعة لها.

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