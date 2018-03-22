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افتتاح «صحن المطاف» بالمسجد الحرام الثلاثاء المقبل
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تواصل – فريق التحرير:

تستكمل إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة المالية، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين، الاستعدادات النهائية لافتتاح صحن المطاف في المسجد الحرام بشكله النهائي، بعد الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل بئر زمزم، يوم الثلاثاء المقبل.

وكان مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية قد باشر العمل عليه مع بداية شهر صفر من العام الحالي (أكتوبر 2017) بالتنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وجرى إنهاؤه بمدة تقل عن 6 أشهر على الرغم من التحديات الكبيرة لتنفيذ المشروع؛ بسبب موقعه الحساس في صحن المطاف.

وقد أولى المشروع اهتماماً كبيراً بسلامة ضيوف الرحمن من المصلين والمعتمرين والزائرين، وأيضاً العاملين في المشروع، إذ لم تسجل أي إصابة خلال مدة المشروع.

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