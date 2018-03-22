«هدف»: تدريب 4400 مواطن على بيع وخدمة عملاء «تأجير السيارات»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

إمارة مكة تحدد موعد الانتهاء من تأهيل «بئر زمزم» وافتتاح «صحن المطاف»

إمارة مكة تحدد موعد الانتهاء من تأهيل «بئر زمزم» وافتتاح «صحن المطاف»

«أرامكو» توضح حقيقة استهداف إحدى منشآتها في نجران بصاروخ حوثي

«أرامكو» توضح حقيقة استهداف إحدى منشآتها في نجران بصاروخ حوثي

«الخدمة المدنية» تدعو الخريجين للتقدم على شغل 1389 وظيفة إدارية

«الخدمة المدنية» تدعو الخريجين للتقدم على شغل 1389 وظيفة إدارية

هل تُلغى «رسوم الوافدين» بسبب شكاوى القطاع الخاص؟.. وزير المالية يوضح

هل تُلغى «رسوم الوافدين» بسبب شكاوى القطاع الخاص؟.. وزير المالية يوضح

«هدف»: تدريب 4400 مواطن على بيع وخدمة عملاء «تأجير السيارات»

«هدف»: تدريب 4400 مواطن على بيع وخدمة عملاء «تأجير السيارات»
0

تواصل – واس:

أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” فرصة التدريب لـ 4400 سعودي وسعودية إلكترونياً عبر منصة “دروب” في مجال المبيعات وخدمة العملاء للعاملين أو راغبي العمل في منافذ تأجير السيارات، بعد قرار التوطين وقصر العمل فيها على السعوديين الذي بدأ العمل فيه مطلع شهر رجب الجاري.

وبين المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” خالد أباالخيل، أن “هدف” ومن خلال برنامج “دروب” عرض فرصاً تدريبية إلكترونية من خلال الرابط: www.doroob.sa/ar/individuals/tawteen أمام الشباب السعودي؛ للالتحاق بالعمل في منافذ تأجير السيارات، وهي: مبادئ العمل في خدمة العملاء، والاحترافية في خدمة عملاء مكاتب تأجير السيارات، والتعامل مع احتياجات العملاء، وأساسيات التواصل المتميز، وإدارة بيانات العملاء، والتعامل مع المواقف الصعبة، وإتقان عملية البيع”.

من جهة أخرى، دعا “هدف” أصحاب منشآت تأجير السيارات إلى الاستفادة من برنامج “دعم نمو التوطين بالمنشآت”، الذي تم إطلاقه مؤخراً؛ للحصول على الدعم الذي يقدمه الصندوق، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط: hrdf.org.sa/program/463.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

كل ما تريد معرفته عن توطين قطاع تأجير السيارات الذي يبدأ غدًا

كل ما تريد معرفته عن توطين قطاع تأجير السيارات الذي يبدأ غدًا

هدف يدعو أصحاب «تأجير السيارات» لدعم 20% من راتب الموظفين

هدف يدعو أصحاب «تأجير السيارات» لدعم 20% من راتب الموظفين

«هدف» يكشف عدد متقدمات برنامج دعم «نقل المرأة».. وشرط التسجيل

«هدف» يكشف عدد متقدمات برنامج دعم «نقل المرأة».. وشرط التسجيل

جولات تفتيشية للتحقق من التزام منافذ تأجير السيارات

جولات تفتيشية للتحقق من التزام منافذ تأجير السيارات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تكشف التفاصيل
تقارير وحوارات

مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تكشف التفاصيل

المزيد
وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎
تقارير وحوارات

وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎

المزيد
كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟
اقتصادية

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

المزيد
سمكة تحاول الطيران!
مقالات

سمكة تحاول الطيران!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>