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الرياض.. الإطاحة بتشكيل عصابي متخصص في سرقة المراكز التجارية (صور)

الرياض.. الإطاحة بتشكيل عصابي متخصص في سرقة المراكز التجارية (صور)
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تواصل – الرياض:

قال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض ‘‘انه في إطار الجهود المستمرة والرامية للحد من جرائم السرقة والقبض على مرتكبيها فقد نجحت شرطة المنطقة في الايقاع بتشكيل عصابي مكون من عشرة وافدين من جنسية آسيوية‘‘.

وأضاف المتحدث الإعلامي، أنه توفرت لدى الجهة المختصة بشرطة المنطقة معلومات مؤكدة من مصادرها الخاصة عن وجود تشكيل عصابي، مكون من مجموعة وافدين ينتمون لجنسيات آسيوية يتمثل أسلوبهم الإجرامي باقتحام المراكز التجارية والمحلات داخل مدينة الرياض وعدد من ضواحيها، ومن ثم تكسير الخزن الحديدية والاستيلاء على مابداخلها من مبالغ مالية، إضافة إلى سرقة كميات كبيرة من البضائع مستخدمين حافلة لنقل تلك المسروقات عليها.

وتابع قائلاً، “بناءً على تلك المعلومات التي أكدت صحتها التحريات والإجراءات البحثية فقد تكللت تلك الجهود – بتوفيق من الله – بالإيقاع بأفراد تلك العصابة، بعد وضع كمين محكم لهم، والقبض عليهم جميعاً عند الساعة الثانية من صباح يوم الاربعاء 4/7/1439هـ، وبحوزتهم كمية من أجهزة الهواتف الذكية والعطورات‘‘.

وكشف المتحدث الإعلامي، أن بعض المضبوطات جاءت مطابقة لمواصفات المسروقات المشار إليها في بلاغات مقيدة لدى مراكز الشرطة، فضلاً عن مبالغ مالية ولوحات مركبات مسروقة‘‘.

وأضاف، أسفرت التحقيقات المبدئية، عن إقرارهم بجرائمهم وقاموا بالإرشاد إلى المواقع التي قاموا بالسرقة منها، وكذلك المركبة التي استخدموها في تنفيذ جرائمهم وهي نفسها التي تم رصدها بكاميرات المراقبة المثبتة في المحلات التي تعرضت للسرقة حيث عثر عليها متوقفة في أرض فضاء بحي الربوة من نوع دينا أيسوزو، وتبين أنها مسروقة بتاريخ 7/4/1439هـ وعثر بداخلها على (عتلات ) حديدية ومقصات وكشافات وقفازات، كما أقروا باقتسام الأدوار والمسروقات فيما بينهم التي بلغت قيمتها النقدية قرابة النصف مليون ريال.”

وأكد المتحدث الإعلامي، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتهم لجهة التحقيق المختصة‘‘.

وقال ‘‘ان هذه الجهود تأتي في ظل توجيهات أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وبمتابعة من مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري‘‘.

 

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