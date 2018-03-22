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«إتش بي» تطلق أصغر طابعة ليزر في العالم

«إتش بي» تطلق أصغر طابعة ليزر في العالم
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة «إتش بي» إطلاق الجيل الجديد من طابعات الليزر مع تقليص حجم الطابعة بمقدار 30% مقارنة بالموديلات السابقة، مشيرة إلى أن الطابعات Laserjet Pro M15 و M28 تعد أصغر طابعات ليزر في العالم في فئتها.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن ارتفاع الطابعة الجديدة يبلغ 16 سم، بزيادة طفيفة عن ارتفاع الهواتف الذكية الحديثة، ويبلغ عرضها 34.5 سم وسمكها 19 سم. وعلى الرغم من الأبعاد المدمجة إلا أن الطابعة الصغيرة من إتش بي تعمل بسرعة 18 إلى 19 صفحة في الدقيقة.

وتدعم طابعة الليزر الجديدة شبكة WLAN اللاسلكية، كما أنه يمكن استعمالها لإجراء المسح الضوئي للمستندات عن طريق تطبيق الهواتف الذكية، علاوة على أنها تدعم العديد من التقنيات، ومنها أبل Airprint وغوغل Cloud Print وكذلك واي فاي Direct.

وتهدف الشركة الأمريكية من خلال الطابعات الجديدة إلى تلبية متطلبات الشركات الناشئة والموظفين المستقلين، ومن المقرر طرح الطابعات الجديدة في الأسواق العالمية بدءاً من أبريل المقبل، إلا أن شركة إتش بي لم تفصح عن أية تفاصيل بشأن أسعار طابعات الليزر الجديدة.

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